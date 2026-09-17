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ABD'nin Los Angeles kentinde helikopter kazası: En az 3 ölü

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LOS ANGELES, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede çalışma yürüten ekipler, 16 Eylül 2026. Salı gecesi Los Angeles banliyölerinde bir helikopter iki ticari binanın arasına düştü.

LOS ANGELES, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede çalışma yürüten ekipler, 16 Eylül 2026.

Salı gecesi Los Angeles banliyölerinde bir helikopter iki ticari binanın arasına düştü. Yerel yetkililerin açıklamasına göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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