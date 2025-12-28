Haberler

ABD'de Etkili Olan Kış Fırtınası Nedeniyle Binlerce Uçuş Ertelendi

Güncelleme:
ABD'nin kuzeydoğusu ve Büyük Göller bölgesini etkisi altına alan kış fırtınası, yoğun kar yağışı ve elektriksizlik yaşanmasına neden oldu. Tatil seyahatlerine ciddi aksamalar meydana geldi.

NEW YORK, 28 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin kuzeydoğusu ile Büyük Göller bölgesini cuma akşamından cumartesiye kadar etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, yoğun kar yağışına, tatil seyahatlerinde ciddi aksamalara ve on binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Uçuş takip hizmeti FlightAware'in verilerine göre, cumartesi günü yerel saatle 14.00 itibarıyla ülke genelinde, ABD'ye gelen veya ABD'den kalkan 5.580'den fazla uçuş gecikirken, en az 860 uçuş iptal edildi.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle uçuşlardaki gecikme ve iptaller artarken, New York metropol bölgesindeki üç büyük havalimanı en fazla etkilenen noktalar arasında yer aldı.

Federal Havacılık İdaresi, New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşların cumartesi sabahı ortalama iki saat geciktiğini bildirdi.

Kış fırtınası uyarıları New York'tan Philadelphia'ya kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsarken, yolcular ve bölge sakinleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Güçlü fırtına tatil sezonunun en yoğun seyahat günlerinden biri öncesinde etkili oldu. Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre, pazar günü yaklaşık 2,86 milyon yolcunun hava yoluyla seyahat etmesi bekleniyordu.

Büyük kış fırtınası öncesinde New York ve New Jersey valileri olağanüstü hal ilan ederek, vatandaşları hava koşulları, yol kapanmaları ve güvenlik önlemleri konusunda uyardı.

Michigan eyaletinde ise buzlanmanın ağaçlara ve elektrik hatlarına yük bindirmesi nedeniyle cumartesi sabahı 30.000'den fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
