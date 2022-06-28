ABD'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına karşı Yunanistan'da eylem
AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararı Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi.
ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararı Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi.
Kadın örgütlerinin çağrısıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, "Ellerinizi seçimlerimizden uzak tutun", "Benim bedenim, benim seçimim" şeklinde slogan attı.
ABD'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını protesto eden gruptakiler, ABD'li kadınlara kürtaj seçimi için destek verdi.
ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar, eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel