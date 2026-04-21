Haberler

ABD, Güney Kore'ye, Kuzey Kore hakkındaki istihbarat paylaşımını kısıtladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerle ilgili istihbarat bilgilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Güney Kore ile istihbarat paylaşımını kısıtladı. Bu kısıtlamanın Kuzey Kore'nin teknolojik kapasitesini kapsadığı belirtilirken, kritik bilgi alışverişinin devam ettiği bildirildi.

ABD'nin, Kuzey Kore'deki nükleer tesislere ilişkin istihbarat bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması üzerine Güney Kore ile istihbarat paylaşımını kısıtladığı bildirildi.

Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın Güney Kore ile istihbarat paylaşımındaki kısıtlamasının bu ayın başından itibaren başladığı ve Kuzey Kore'nin teknolojik kapasitesini kapsadığı kaydedildi.

Güney Kore ordusundan üst düzey bir askeri yetkilinin bilgi paylaşımındaki kısıtlamayı doğruladığı ve gerekçesinin ise ABD'nin sağladığı istihbaratın kamuoyuyla paylaşılması olduğu belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve askeri hareketlerine ilişkin kritik bilgi alışverişinin ise tam olarak devam ettiği ve Güney Kore'nin savunma hazırlığının olumsuz etkilenmediği ileri sürüldü.

İstihbarat kısıtlamaları iddiaları, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young'un geçen ay mecliste Kuzey Kore'nin Kusong bölgesinde bir uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme gelmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

