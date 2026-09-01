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ABD'den Orta Doğu'da vatandaşlarına gerginlik uyarısı

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanma olasılığına karşı Amerikalılara dikkatli olma çağrısında bulundu. İran'a yönelik saldırıların ardından uçuş iptalleri ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olunması istendi.

İran'a kısa süre önce saldırı başlattığını açıklayan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğ'nden yapılan açıklamada, şu an Orta Doğu'da bulunan Amerikalıların daha dikkatli olması gerektiği ihtarı yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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