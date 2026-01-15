Haberler

ABD Büyükelçiliğinden İsrail'deki vatandaşlarına "krizlere hazırlıklı olmaları" uyarısı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'daki protestolar ve tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'deki Amerikan vatandaşlarına krizlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu. Büyükelçilik, kişisel güvenlik ve seyahat planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı.

ABD Büyükelçiliği, protestoların yaşandığı İran'la gerilen ilişkilerin ardından İsrail'de bulunan ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeli için uyarı mesajı yayımladı.

İran'daki sokak protestolarının küresel düzeyde gerilimleri arttırdığı savunulan uyarı mesajında, İsrail'deki Amerikalılara "kişisel güvenlik ve hazırlık konusunda standart tavsiyelere uymaları" gerektiği hatırlatıldı.

ABD vatandaşlarının olası aksaklıklar karşısında seyahat planlarını gözden geçirmeleri de istendi.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği ihtimaline işaret ediliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkedeki gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
