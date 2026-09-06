ABD: 92 gemi rotasını değiştirdi, 3'ü hizmet dışı
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin hizmet dışı bırakıldığını ve 3 geminin de baskına uğradığını açıkladı. F-35A uçakları bölgede devriye gezdi.
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ablukaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 Eylül itibarıyla 92 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 3 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması amacıyla" 3 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımında, bir ABD Hava Kuvvetleri F-35A hayalet savaş uçağının bölgesel sularda devriye gezdiği bildirildi.