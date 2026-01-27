ABD tartışmalı ICE personelini İtalya'ya gönderiyor

ABD'nin tartışmalı ICE personelini Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği İtalya'ya göndermesi, ev sahibi ülkede sert tepkilere yol açtı. ICE, ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik birimine destek verecek.ABD yönetimi, tartışmalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) personelini Şubat ayında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na göndereceğini açıkladı. Karar, ev sahibi ülkede yoğun tartışma ve siyasi tepkilere neden oldu.

ABD'li yetkililerin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi, Olimpiyatlar sırasında ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik birimine destek verecek. Açıklamada, görevlendirmenin ayrıca "uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağı" ifade edildi.

ICE, operasyonun tamamen İtalya'nın yetki ve denetimi altında yürütüleceğini vurgulayarak, yurt dışında göçmenlik kontrolü yapmadığını belirtti. Kurumun daha önceki Olimpiyatlarda benzer bir görev üstlenip üstlenmediği ise bilinmiyor.

İtalya'dan sert tepki

ICE personelinin 6–22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na gönderilmesi İtalya'da geniş yankı uyandırdı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, ICE'nin şehirde istenmediğini belirterek, "Bu öldüren bir milis… Milano'da hoş karşılanmaları söz konusu değil" dedi. Sala ayrıca, "Trump'a bir kez olsun hayır diyemez miyiz?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun sosyal demokrat üyesi Alessandro Zan da ICE görevlilerinin gönderilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Zan, X platformunda yaptığı açıklamada, "İtalya'da insan haklarını ihlal eden ve demokratik denetimden kaçan kişileri istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki uygulamalar tartışma konusu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasa dışı göçle mücadele kapsamında binlerce ICE görevlisini çeşitli eyaletlere göndermişti. Söz konusu ekiplerin göçmenlere yönelik sert müdahaleleri ülke genelinde protestolara yol açmış, Minneapolis'te Renee Good ve Alex Pretti adlı iki ABD vatandaşı ICE operasyonları sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı Lombardiya Bölgesi Başkanı, ICE personelinin görev alanının sınırlı olacağını belirterek birimin yalnızca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun korunmasına destek vereceğini açıkladı. Her iki isim de 7 Şubat'taki açılış törenine katılacak.

AFP / TY,ET