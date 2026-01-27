Haberler

ABD tartışmalı ICE personelini İtalya'ya gönderiyor

ABD tartışmalı ICE personelini İtalya'ya gönderiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, tartışmalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) personelini Şubat'ta İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na göndereceğini açıkladı. Bu durum İtalya'da büyük tartışmalara ve sert tepkilere yol açtı.

ABD'nin tartışmalı ICE personelini Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği İtalya'ya göndermesi, ev sahibi ülkede sert tepkilere yol açtı. ICE, ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik birimine destek verecek.ABD yönetimi, tartışmalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) personelini Şubat ayında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na göndereceğini açıkladı. Karar, ev sahibi ülkede yoğun tartışma ve siyasi tepkilere neden oldu.

ABD'li yetkililerin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi, Olimpiyatlar sırasında ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik birimine destek verecek. Açıklamada, görevlendirmenin ayrıca "uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağı" ifade edildi.

ICE, operasyonun tamamen İtalya'nın yetki ve denetimi altında yürütüleceğini vurgulayarak, yurt dışında göçmenlik kontrolü yapmadığını belirtti. Kurumun daha önceki Olimpiyatlarda benzer bir görev üstlenip üstlenmediği ise bilinmiyor.

İtalya'dan sert tepki

ICE personelinin 6–22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na gönderilmesi İtalya'da geniş yankı uyandırdı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, ICE'nin şehirde istenmediğini belirterek, "Bu öldüren bir milis… Milano'da hoş karşılanmaları söz konusu değil" dedi. Sala ayrıca, "Trump'a bir kez olsun hayır diyemez miyiz?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun sosyal demokrat üyesi Alessandro Zan da ICE görevlilerinin gönderilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Zan, X platformunda yaptığı açıklamada, "İtalya'da insan haklarını ihlal eden ve demokratik denetimden kaçan kişileri istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki uygulamalar tartışma konusu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasa dışı göçle mücadele kapsamında binlerce ICE görevlisini çeşitli eyaletlere göndermişti. Söz konusu ekiplerin göçmenlere yönelik sert müdahaleleri ülke genelinde protestolara yol açmış, Minneapolis'te Renee Good ve Alex Pretti adlı iki ABD vatandaşı ICE operasyonları sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı Lombardiya Bölgesi Başkanı, ICE personelinin görev alanının sınırlı olacağını belirterek birimin yalnızca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun korunmasına destek vereceğini açıkladı. Her iki isim de 7 Şubat'taki açılış törenine katılacak.

AFP / TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler