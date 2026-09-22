ABD'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı KİK toplantısında İran gündemi ele alındı

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NEW ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı.

"İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti.

"Bir süredir görüşmeler yapılıyor, bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu." diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi.

İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, "İran'la ilgili durumun (3 Kasım'daki) ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz." diye konuştu.

Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

Hürmüz Boğazı'ndan krizin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını ifade eden ABD Başkanı, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.

Trump, "Yönetimim, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

ABD Başkanı Trump, geçen yıl yine BM marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, şunları söyledi:

"Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır."

Gazze'de akan kanın durdurulması sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini dile getiren Trump, şimdi Gazze'nin yeniden inşası sürecinde de bu ülkelerin kayda değer katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Trump'ın açıklamalarının ardından soru alınmazken, toplantının kalan bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA