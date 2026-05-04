ABD'nin el koyduğu Touska gemisinin mürettebatı, İran'a iade öncesi Pakistan'a tahliye edildi

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisinin mürettebatının, Pakistan'a tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Touska gemisinin 22 kişilik mürettebatının ülkeye ulaştığını belirtti.

Andrabi, mürettebatın İran yetkililerine teslim edileceğini belirterek, "İran'a ait geminin, gerekli onarım sonrası asıl sahibine iade edilmek üzere" Pakistan karasularında bekletileceğini aktardı.

Söz konusu faaliyetlerin İran ve ABD tarafının eş zamanlı desteğiyle koordine edildiğini kaydeden Andrabi, "Pakistan, bu tür güven artırıcı önlemleri memnuniyetle karşılıyor, bölgesel barış ve güvenlik için arabuluculuk çabalarını sürdürürken diyalog ve diplomasiyi kolaylaştırmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Olay

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABC News kanalına yaptığı konuya ilişkin açıklamada, Touska gemisindeki kişilik 22 kişilik mürettebatın (İran'a) iade edilmek üzere Pakistan'a transferinin tamamlandığını bildirmişti.

Hawkins ayrıca, Touska gemisinin "sahibine geri devredilmekte olduğunu" kaydetmişti.

Tesnim Haber Ajansına göre ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatın da serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu.