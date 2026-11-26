ABD'nin doğu kıyısında şiddetli yağış 500 binin üzerinde aboneyi elektriksiz bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken kıyı kesimlerinde dalgalar ve su baskınları hasara yol açtı. 500 binin üzerinde abone elektriksiz kaldı, çok sayıda uçuş gecikti veya iptal edildi ve New York'ta Şükran Günü yürüyüşü ilk kez ertelendi.
ABD'nin doğu kıyılarındaki şiddetli yağış ve rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor.
Buna göre North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinin kıyı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kıyıya vuran şiddetli dalgalar ve fırtına su baskınlarına neden oldu.
Söz konusu bölgelerde çok sayıda ağaç devrildi ve çeşitli bölgelerde maddi hasar meydana geldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca, 500 binin üzerinde abone elektriksiz kaldı ve çok sayıda uçuşta gecikme ve iptal yaşandı.
New York kentinde Şükran Günü münasebetiyle düzenlenen ve gelenekselleşen yürüyüş, etkili olması beklenen şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenmişti.