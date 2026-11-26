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ABD'nin doğu kıyılarındaki şiddetli yağış ve rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'nin doğu kıyılarında şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor.

Buna göre North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinin kıyı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kıyıya vuran şiddetli dalgalar ve fırtına su baskınlarına neden oldu.

Söz konusu bölgelerde çok sayıda ağaç devrildi ve çeşitli bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca, 500 binin üzerinde abone elektriksiz kaldı ve çok sayıda uçuşta gecikme ve iptal yaşandı.

New York kentinde Şükran Günü münasebetiyle düzenlenen ve gelenekselleşen yürüyüş, etkili olması beklenen şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenmişti.

Kaynak: AA