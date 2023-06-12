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ABD'nin Cambridge Kentinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

ABD'nin Cambridge Kentinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

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CAMBRİDGE, 12 Haziran 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde Boston Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali'nde yarışan sporcular, 11 Haziran 2023. Pazar günü düzenlenen etkinlikte 60'tan fazla takım yer aldı.

CAMBRİDGE, 12 Haziran 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde Boston Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali'nde yarışan sporcular, 11 Haziran 2023.

Pazar günü düzenlenen etkinlikte 60'tan fazla takım yer aldı. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Cambridge Güncel Haberler

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