ABD'nin Cambridge Kentinde Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi
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CAMBRİDGE, 12 Haziran 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde Boston Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali'nde yarışan sporcular, 11 Haziran 2023. Pazar günü düzenlenen etkinlikte 60'tan fazla takım yer aldı.
CAMBRİDGE, 12 Haziran 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde Boston Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali'nde yarışan sporcular, 11 Haziran 2023.
Pazar günü düzenlenen etkinlikte 60'tan fazla takım yer aldı. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel