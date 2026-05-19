San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı

Emniyet yetkilileri, AA muhabirine, saldırıda vurulanlar olduğunu açıkladı AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.

San Diego Polis Departmanının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
