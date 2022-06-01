ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de - Haberler

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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in uçaktan inişi Linda Thomas Greenfield'in Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüşmesi HATAY - ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Türkiye'yi ziyaret etti.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in uçaktan inişi

Linda Thomas Greenfield'in Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüşmesi HATAY - ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Türkiye'yi ziyaret etti. Linda Thomas Greenfield, Hatay ziyaretinde Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüştü.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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