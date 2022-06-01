ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de - Haberler

ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in uçaktan inişi

Linda Thomas Greenfield'in Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüşmesi HATAY - ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Türkiye'yi ziyaret etti. Linda Thomas Greenfield, Hatay ziyaretinde Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüştü.