ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de - Haberler

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'de
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in uçaktan inişi Linda Thomas Greenfield'in Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüşmesi HATAY - ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Türkiye'yi ziyaret etti.
ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in uçaktan inişi
Linda Thomas Greenfield'in Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüşmesi HATAY - ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Türkiye'yi ziyaret etti. Linda Thomas Greenfield, Hatay ziyaretinde Suriye'de faaliyet gösteren Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) temsilcileri ile görüştü.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel