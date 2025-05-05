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ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da

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ABD'nin Türkiye'ye atanan yeni büyükelçisi Thomas Barrack, görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Barack yaptığı ilk açıklamada "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Barrack, Türkiye'deki ilk sözlerine "Merhaba, hoşbulduk" sözleriyle başlarken, ilk açıklamasında "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

TRUMP ADAY GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda resmen Türkiye Büyükelçisi seçilmişti.

Yapılan ilk oylamada Thomas Barrack'ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

SEÇİM SÜRECİNDE AKTİF ROL OYNADI

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

TOM BARACK KİMDİR?

28 Nisan 1947 doğumlu Thomas Joseph Barrack Jr. Amerikalı bir özel sermaye gayrimenkul yatırımcısı ve halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olan Colony Capital'in kurucusu.

Barrack'ın büyükanne ve büyükbabası, 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Lübnanlı Hıristiyan bir aile. Barrack, babasının bakkal, annesinin ise sekreter olduğu Culver City, California'da büyüdü.

Barrack, 2017 Trump yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını yaptı.

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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