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ABD'nin Amman Büyükelçiliği, vatandaşlarını Ürdün'deki askeri üslerden uzak durmaları konusunda uyardı

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ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına Ürdün'deki askeri üslerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına Ürdün'deki askeri üslerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşık ve değişken" olmaya devam ettiği, beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Bölgede seyahatlerde aksama yaşanabileceğine, uçuşların iptal edilebileceğine ve hava sahalarının dönemsel olarak kapanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki ABD vatandaşlarına güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı ülkeden ayrılmayı değerlendirmeleri veya buna hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Ürdün makamlarının yayımladığı güvenlik uyarıları ve talimatlarını takip etmeleri, gösterilerden, büyük kalabalıklardan ve yoğun güvenlik konuşlanmasının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

ABD'nin diplomatik misyonları da dahil olmak üzere ABD çıkarlarına yönelik saldırı riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, İran ve müttefiki grupların dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını, ABD ile bağlantılı noktaları ve vatandaşlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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