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ABD'nin Alaska eyaletinde 8 kişiyi taşıyan uçak düştü

ABD'nin Alaska eyaletinde 8 kişiyi taşıyan uçak düştü
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SAN FRANCISCO, 21 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Alaska eyaletinin batısında 8 kişiyi taşıyan bir charter uçağı, bir radar tesisi yakınlarında düştü.

SAN FRANCISCO, 21 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Alaska eyaletinin batısında 8 kişiyi taşıyan bir charter uçağı, bir radar tesisi yakınlarında düştü.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun Alaska bölge sorumlusu Clint Johnson yerel medyaya yaptığı açıklamada, Anchorage'dan kalkan ve perşembe öğleden sonra Cape Newenham'a yaklaşırken düştüğü değerlendirilen uçakta 2 pilot ve 6 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Tesisi yakınlarında bir uçak kazası ihbarı aldıktan sonra arama kurtarma operasyonu başlattığını bildirdi.

Açıklamada, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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