ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

Güncelleme:
ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya destek sağlamak amacıyla küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı. Bu karar, geçen yıl Roma'da Nijerya Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerin ardından alındı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Anderson'un son açıklamalarına yer verildi.

Geçen yıl Roma'da düzenlenen bir etkinlikte Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiğini hatırlatan Anderson, bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Anderson, görüşmelerin ardından "Nijerya'yı desteklemek amacıyla" ABD personelinden oluşan küçük bir ekibin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Askeri ekibin Nijerya'ya ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

