Haberler

ABD, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "terör örgütleri" listesine ekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını yabancı terör örgütleri listesine ekledi. Bu karar, Başkan Donald Trump'ın başkanlık kararnamesi uyarınca alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca söz konusu adımı attıklarını belirtti.

Rubio, bu kapsamda Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" listesine eklediklerini kaydetti.

ABD'li bakan, söz konusu düzenlemeyle ABD Hazine Bakanlığının ilgili kurum ve kişileri yaptırım listesine ekleyeceğini de ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı

Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor