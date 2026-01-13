ABD, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "terör örgütleri" listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca söz konusu adımı attıklarını belirtti.

Rubio, bu kapsamda Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" listesine eklediklerini kaydetti.

ABD'li bakan, söz konusu düzenlemeyle ABD Hazine Bakanlığının ilgili kurum ve kişileri yaptırım listesine ekleyeceğini de ifade etti.