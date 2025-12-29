ABD merkezli FIDF, Gazze saldırılarında İsrail ordusuna milyonlarca dolarlık destek sağladı

ABD merkezli "Friends of the Israel Defense Forces"ın (FIDF), Gazze saldırıları süresince İsrail ordusuna sağladığı kapsamlı mali ve lojistik destek dikkati çekiyor.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve 1981 yılında kurulan FIDF, İsrail ordusuna, ülke dışında resmen bilinen tek bağış toplayan kuruluş olarak önemli katkı sağlıyor.

Yaklaşık 120 bin üyeye sahip kuruluş, çoğunluğu ABD'de yaşayan Yahudi topluluklardan topladığı bağışlarla İsrail ordusuna, askerlerine ve ailelerine yardım yapıyor.

Kuruluş, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana yıllık bağış miktarını ciddi biçimde artırdı. Önceki yıllarda yıllık 100 milyon dolar civarında bağış toplayan FIDF'in, soykırıma varan saldırılar sürecinde bu rakamı yıllık yaklaşık 285 milyon dolara çıkardığı belirtiliyor.

Netenyahu'ya yakın isimler, Hollywood desteği

FIDF yönetiminde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen bazı isimler yer alıyor.

Kuruluşun bağış gecelerine ABD'li milyarderler, iş insanları ve Hollywood yıldızları da katılıyor.

İsrail basınına göre, Sylvester Stallone, Barbra Streisand, Arnold Schwarzenegger ve Ricky Martin gibi isimler, organizasyonun bağış etkinliklerinde yer aldı.

Bazı gecelerde tek başına 60 milyon dolara varan bağışların toplandığı ifade ediliyor.

Askeri altyapı, sağlık ve doğrudan savaş desteği

FIDF, İsrail ordusuna yalnızca sosyal yardım sağlamakla skalmıyor, aynı zamanda doğrudan askeri yapıyı güçlendiren faaliyetler de yürütüyor.

Kuruluş, İsrail askerleri için eğitim bursları sağlıyor, yaralı askerlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini destekliyor. Bunun yanı sıra askeri birlikler, taburlar ve çeşitli tesislerin inşasına katkı sunan FIDF, üslerde sosyal ve spor alanları da kuruyor.

Örgüt ayrıca dini ve ulusal bayramlarda askerlere sıcak yemek ulaştırarak lojistik destek sağlıyor. Bugüne kadar 341 binden fazla İsrail askerine burs verdiği belirtilen kuruluşun, her bir asker için yıllık yaklaşık 4 bin dolarlık eğitim desteği sağladığı ifade ediliyor.

Gazze'deki saldırılar sırasında "acil bağış" kampanyaları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından FIDF, ABD genelinde "acil bağış kampanyaları" düzenledi.

İki hafta içinde 50 milyon dolar toplayan kuruluş, bu parayla sahra hastaneleri, askeri ambulanslar, tıbbi ekipmanlar ve lojistik malzemeler temin etti.

Bu desteklerin, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı kapasitesini doğrudan güçlendirdiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, FIDF gibi kuruluşların topladığı bağışların, İsrail ordusunun Gazze'deki yıkıcı askeri faaliyetlerini sürdürmesinde kritik rol oynadığına dikkati çekiyor.

Yolsuzluk skandalı

Öte yandan FIDF, geçen aylarda ciddi bir yolsuzluk skandalıyla da gündeme geldi.

Temmuz ayında, örgütün başkanı ve üst düzey yöneticileri, yaklaşık 10 milyon dolarlık usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden alındı.

Skandalın ardından bazı büyük bağışçıların finansal desteklerini askıya almakla tehdit ettiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edilirken, yeniden imar maliyetinin 70 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.