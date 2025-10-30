Haberler

ABD, Melissa Kasırgası'na Karşı Karayip Ülkelerine Yardım Gönderdi

Güncelleme:
ABD, Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla başa çıkmak üzere Karayip ülkelerine arama kurtarma ekipleri ve afet yardım görevlileri göndereceğini açıkladı. Yardım ekiplerinin Jamaika, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ne 24 ila 48 saat içinde ulaşması bekleniyor.

ABD'nin Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla mücadele için Karayip ülkelerine afet yardım görevlileri gönderdiği bildirildi.

Associated Press'e (AP) adlarını vermeden konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Atlantik üzerinde oluşan ve Karayipler'de etkisini gösteren Melissa Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, kasırganın yol açtığı yıkımla mücadele kapsamında Karayip ülkelerine arama kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere afet yardım görevlilerinin gönderildiğini ifade etti.

Yardım ekiplerinin bölgeye doğru yola çıktığını belirten yetkililer, 24 ila 48 saat içinde Jamaika, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ne varmalarının beklendiğini kaydetti.

Melissa Kasırgası Karayipler'de etkili olmuştu

Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin en tehlikeli seviye "5. kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Haiti'nin güneyinde dün Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sel sonucu nehrin taşması sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
