ABD'de mahkeme, 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Nepal, Honduras ve Nikaragua'dan gelen 60 binden fazla göçmene sağlanan geçici koruma statüsünün kaldırılmasının önünü açtı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, mahkeme, Trump yönetiminin geçici koruma statüsünü kaldırma kararını destekleyen önemli kanıtlar olduğunu savundu.

Mahkeme, bu nedenle Nepal, Honduras ve Nikaragua'dan gelen 60 binden fazla göçmene ABD'de yasal olarak kalma imkanı tanıyan geçici koruma statüsünün sonlandırılmasının önündeki engelleri kaldırdı.

Kararın yaklaşık 50 bin Honduraslı, 7 bin Nepalli ve 3 bin Nikaragualı'yı etkileyeceği öngörülüyor.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.