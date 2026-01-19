Haberler

Orban, Trump'tan Barış Kurulu Daveti Aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Donald Trump'tan davet aldığını duyurdu.

Orban, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'tan aldığı mektubu paylaştı.

Mektupta Trump, Macaristan'ı "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak katılmaya davet etti.

Orban da paylaşımında, bir "onur" olarak gördüğü daveti kabul ettiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
