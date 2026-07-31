Haberler

ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze barış planına uymamasının Trump'ı "hayal kırıklığına uğratacağını" belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li yetkili, İsrail'den prensipte kabul ettikleri 20 maddelik Gazze barış planına uymasını istediklerini, aksi halde Başkan Donald Trump'ın "hayal kırıklığına" uğrayacağını belirtti.

ABD'li yetkili, İsrail'den prensipte kabul ettikleri 20 maddelik Gazze barış planına uymasını istediklerini, aksi halde Başkan Donald Trump'ın "hayal kırıklığına" uğrayacağını belirtti.

Washington Post'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kuruluyla vardığı aktarılan mutabakatı değerlendirdi.

Hamas'ın Mısırlı arabulucular üzerinden anlaşma taslağını kabul ettiğini söyleyen yetkili, esasen bunun bir yıl önce İsrail'in prensipte anlaştığı 20 maddelik plandan çok da farklı olmadığını ancak Tel Aviv'in pozisyonunun o tarihten bu yana değişmiş olabileceğini belirtti.

Yetkili, "İsrail'den başlangıçta kabul ettikleri 20 maddelik plana uymalarından başka bir şey istemiyoruz, bu nedenle bu plana sadık kalacaklarından son derece eminiz. Eğer uymazlarsa elbette Başkan Trump, çok çok hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçteki zorlukların da farkında olduklarını dile getiren yetkili, "Çok çok imkansız bir şeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı