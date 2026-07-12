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ABD'li Kongre Üyesi Khanna, Batı Şeria'da İsrailli askerlerce alıkonulmadığı iddiasını reddetti Açıklaması

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ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından alıkonulmasının ardından İsrail ordusunun açıklamasını reddederek 'İsrail ordusu yalan söylüyor' dedi. Khanna, Netanyahu'ya soruşturma çağrısı yaptı.

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından alıkonulmasının ardından, İsrail ordusunun durumun aksini iddia eden açıklamasını reddetti.

Khanna, NBC News kanalına verdiği demeçte, Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve sonrasında da İsrail askerleri tarafından alıkonulmasına ilişkin konuştu.

İsrail ordusunun, askerlerin kalabalığı dağıtmak için bölgeye geldiği ve kendilerini alıkoymadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Khanna, "İsrail ordusu yalan söylüyor." dedi.

Khanna, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmalarının ardından bölgeye gelen 4 İsrailli askerin, yanlarındaki tercümana, söz konusu kişilerin tarafında olduklarını söylediğini aktardı.

İsrailli askerlerin de kendilerini alıkoyduğunu anlatan Khanna, "Güvenlik kameraları, onların (İsrailli askerlerin) da ABD vatandaşlarının alıkonulmasına ortak olduğunu gösterebilir." diye konuştu.

Khanna, kendisini ve yanındaki ABD vatandaşlarını alıkoyan bu kişilerin, Filistinlileri öldüren fanatik Yahudi Yinon Levi ile bağlantılı olduğunu söyleyerek, onlar ve 4 İsrail askeri hakkında soruşturma açılması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaptı.

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

Ziyareti sırasında otobüslerinin etrafının ABD yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrailliler tarafından sarıldığını anlatan Khanna, yaklaşık 90 dakika alıkonulduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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