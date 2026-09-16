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ABD'li Senatör Sanders'tan İsrail'e silah satışına tepki:

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- "Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda"

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki göstererek, "Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Savaş karşıtı yaklaşımıyla bilinen Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Donald Trump yönetiminin İsrail'e yüklü silah satışı kararına tepki gösterdi.

Sanders, "Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda. Şimdi de Trump, bu politikasını daha da sertleştirerek, bizim vergi mükelleflerimizin paralarını kullanarak aşırılıkçı Netanyahu hükümetine 2,8 milyar dolarlık bomba gönderiyor." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu silah satışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sanders, Kongre'nin söz konusu satışı bloke etmesi gerektiğine dikkati çekti.???????

ABD'den İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışı

ABD medyasında dün yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini gayriresmi olarak Kongre'ye bildirdi.

Buna göre ABD yönetimi, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin adet I-2000 Penetrator savaş başlığı satışına da onay verildi.

Gerçekleşmesi halinde söz konusu silah satışı, son yıllarda ABD'nin İsrail'e yaptığı tek kalemdeki en büyük mühimmat satışı olacak.

Söz konusu satış, ABD'nin İsrail'e her yıl yaptığı yaklaşık 3,3 milyar dolarlık "askeri dış yardım" kapsamında gerçekleşecek ve dolayısıyla bu miktar Amerikan vergi mükelleflerinin cebinden çıkmış olacak.

Kaynak: AA
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