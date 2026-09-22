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ABD'li Kongre üyesi Wilson, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü destekledi

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu. Wilson, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını desteklediğini, Türkiye ile ABD'nin büyük müttefik olduğunu belirtti.

NEW ABD Kongre üyesi Joe Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü desteklediğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson, New York'ta AA muhabirinin Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili mesajının ne olduğu sorulan Wilson, "Başkanın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın İsrail'in hava saldırılarına karşı çıktığını ifade etmesinden gerçekten memnunum; bu saldırılar kesinlikle yapılmamalı." dedi.

İsrail hükümetine Suriye'ye yönelik saldırıları sonlandırması çağrısında bulunup bulunmadığı sorulan Wilson, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

ABD'li Kongre üyesi, " Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Suriye'ye bir şans tanıyan Başkan Donald Trump'ın liderliğini takdir ediyorum. Suriye başarılı olacak ve bu da Orta Doğu'daki tüm ülkeler için faydalı olacaktır." dedi.

Wilson ayrıca, 2024 yılının sonlarında Suriye'deki Beşar Esad rejiminin çöküşünü kastederek, "Suriye'nin kurtuluşu"nun İran ve Lübnan dahil bölgedeki diğer ülkeler için önemli olduğunu belirtti.

Wilson, " Türkiye'nin Suriye'nin kurtarılması için öncülük etmesinden dolayı çok minnettarım. Suriye'nin artık istikrar, barış ve refah fırsatına sahip olması, tüm Orta Doğu'ya, ama özellikle de Türkiye'ye fayda sağlayacaktır." dedi.

Wilson, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini destekliyor

Öte yandan Wilson, Kore Savaşı'ndan bu yana süren işbirliğine işaret ederek Washington ile Ankara arasındaki bağların derinliğine dikkati çekti.

Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü konusundaki çabaları sorulduğunda Wilson, "umutlu" olduğunu belirtti.

Wilson, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Türkiye ile çalışmasını desteklediğini belirterek, Washington ile Ankara arasındaki işbirliğinin "güç yoluyla barışa" katkıda bulunacağını ekledi.

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını destekleyip desteklemediği sorulan Wilson, "Evet destekliyorum." diye yanıt verdi ve "Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da desteklediğini belirtti.

Wilson, "Ancak sonuç olarak şuna geri dönelim: Türkiye, Amerika'nın büyük bir müttefikidir; Amerika da Türkiye'nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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