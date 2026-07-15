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Centcom Komutanı Cooper'dan İran Açıklaması

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın son bir haftada bölgedeki ticari gemilere saldırdığını, çok sayıda sivil mürettebatın hayatını kaybettiğini veya yaralandığını öne sürdü.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın son bir haftada bölgedeki sivilleri hedef aldığını öne sürdü.

Cooper, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın son yedi günde yedi ticari gemiye saldırdığını, bu saldırılar sonucunda yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın hayatını kaybettiğini, kaybolduğunu ya da yaralandığını belirtti.

İran güçlerinin komşu Körfez ülkelerine yönelik onlarca füze ve insansız hava aracı fırlattığını da savunan Cooper, ABD güçlerinin İran'ı "masum hayatları tehlikeye atan haksız saldırganlıktan" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Cooper, "ABD güçleri, masum hayatları tehlikeye atmaya devam eden haksız saldırganlığı nedeniyle İran'dan hesap soruyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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