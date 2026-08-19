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Amazon drone teslimatını 500 şehre yayacak

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Amazon, dron ile teslimatlarını yıl sonuna kadar 500'den fazla şehre genişletmeyi planlıyor. 2 kilograma kadar hafif yükler 30 dakika gibi kısa sürede müşterilere ulaştırılacak. Şu anda Chicago, Atlanta, Cleveland ve Boise'de kullanılan sistem, milyonlarca kişiye hizmet verecek.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, dron ile teslimatları 500'den fazla şehre yaymaya hazırlandığı bildirildi.

Amazon'dan yapılan yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan dron ile teslimat yönteminin yıl sonuna kadar 500'den fazla şehre yayılmasının planlandığı belirtildi.

Hafif yüklerin bu yolla milyonlarca kişiye ulaştırılabileceğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin 30 dakika kadar kısa bir sürede dahi siparişlerini teslim alabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu "hafif yüklerin" en fazla 2 kilogram olacağı kaydedildi.

Amazon, halihazırda Chicago, Atlanta, Cleveland ve Boise gibi büyük şehirlerde dron teslimatı kullanıyor.

Kaynak: AA
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