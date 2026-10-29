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ABD'li diplomatlara göre Washington, müttefiklerini İran saldırısına karşı uyardı

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AP'ye konuşan iki ABD'li diplomata göre ABD, Orta Doğu müttefiklerini ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği konusunda uyardı. Uyarıda İran'ın misillemede enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef alabileceği belirtilerek önlem istendi.

ABD, Orta Doğu'daki müttefiklerine, gelecek hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlayabileceği ve Tahran yönetiminin misillemelerine karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li iki diplomata göre, Washington yönetimi bölge ülkelerini İran'a yönelik muhtemel saldırılara ve Tahran'ın verebileceği karşılığa ilişkin uyardı.

Müttefiklere muhtemel saldırıların birkaç gün sürebileceği uyarısı yapılırken, İran'ın olası misillemelerinde enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef alabileceğine dikkati çekilerek önlem alınması istendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı düzenleyip düzenlememe konusunda henüz nihai kararını vermediği aktarıldı.

Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehditleri ve ABD'nin Orta Doğu ile Körfez'deki müttefiklerini uyarması bölgede geniş çaplı saldırıların yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.

Son haftalarda 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına ağırlık veren Trump, İran'a yönelik sonraki adımlarına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

İran'a saldırılar nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının küresel ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde maliyetleri artırması, Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını da olumsuz etkiledi.

Artan akaryakıt fiyatlarından bunalan seçmenlerin karşısına çıkan Cumhuriyetçi adaylar, savaşın ekonomik sonuçlarının baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ayın sonlarında bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile deniz piyadelerini taşıyan amfibi çıkarma gemilerini San Diego'dan Basra Körfezi'ne sevk etti.

Sevkiyat kapsamında yaklaşık 9 bin asker bölgeye gönderildi.

Bir ABD'li yetkili, sevkiyatın ardından bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesi ile yüzlerce hava aracının konuşlandırılabileceğini belirtmişti.

Yetkili, bu ölçekte bir deniz gücü varlığının son 20 yılda yalnızca birkaç kez görüldüğüne dikkati çekmişti.

ABD Donanması, 2003'ten bu yana ilk kez nisanda Orta Doğu'da aynı anda üç uçak gemisi bulundurmuştu.

Kaynak: AA
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