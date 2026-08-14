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Schumer’dan Hegseth’e Görevden Alma Çağrısı

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ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, USS Abraham Lincoln’daki zorlu koşullar ve intihar girişimi haberleri sonrası Savunma Bakanı Hegseth’in derhal görevden alınmasını istedi. Hegseth iddiaları reddetti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın zorlu yaşam koşullarına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması çağrısında bulundu.

Demokrat Senatör Schumer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Pete Hegseth aday gösterildiğinde herkes onun tamamen yetersiz olduğunu biliyordu. Şimdi cesur denizcilerimiz bunun bedelini korkunç ve akılalmaz bir şekilde ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı." ifadelerini kullandı.

Schumer'in açıklamaları, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında görev sürelerinin defalarca uzatılması ve aylardır denizde bulunmaları nedeniyle ABD askerleri üzerindeki baskının arttığına dair haberlerin ardından geldi.

ABD basınındaki haberlerde, gemideki en az iki denizcinin denize atlama girişiminin engellendiği, denize düşen bir başka denizcinin ise kurtarıldığı öne sürülmüştü.

Uzatılan görev süresi boyunca mürettebatın temel malzeme eksikliği, hijyen sorunları, posta dağıtımında aksamalar ve ciddi gıda kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.

Savunma Bakanı Hegseth ise iddiaları reddederek, uçak gemisindeki koşullara ilişkin aktarılanların "tamamen çarpıtıldığını" savunmuştu.

Kaynak: AA
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