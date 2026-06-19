Haberler

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını savunan ABD Büyükelçisi ateşkes çağrısı yapan Fransa'yı eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran ile mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan saldırılarını savunarak Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un ateşkes çağrısına tepki gösterdi. Huckabee, ateşkesin Hizbullah'ın ateşi kesmesiyle mümkün olacağını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesinin İran ile mutabakatına rağmen, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını savunarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

Huckabee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese uyması için ABD'nin baskı yapması gerektiğini belirten Barrot'un çağrısına cevap verdi.

ABD'li Büyükelçi, "Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Fransa tüm bilgilerini Hizbullah'tan mı alıyor? Dün gece İsrail'in 4 askeri öldürüldü. İsrail, saldırıya uğradığında karşılık verir." ifadelerini kullanarak, Barrot'a tepkisi gösterdi.

Huckabee, ateşkesin, Hizbullah ateş açmayı bıraktığında gerçekleşeceğini savundu.

Barrot, Fransız kanalı France Info'da katıldığı programda, "(ABD-İran mutabakatı) Bu anlaşmanın ilk maddesi, Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. İsrail hükümeti buna saygı göstermeli." diye konuşmuştu. Barrot, özellikle ABD'nin İsrail'in mutabakata saygı duymasını sağlamak için Netanyahu hükümeti üzerinde "gerekli tüm baskıyı uygulamasını" istemişti.

ABD-İran mutabakatı

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte perde arkası
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti