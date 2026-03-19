Haberler

WP: ABD'li bakanlar Rubio ve Hegseth'in kaldığı üssün üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio ve Savunma Bakanı Hegseth'in kaldığı askeri üs üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçları tespit edildiğini iddia etti. Olay, güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve müzakere edilen tahliye planlarına neden oldu.

ABD'li yetkililerin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kaldığı Washington'daki askeri üs üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tespit ettiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamak istemeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ABD ordusunun olası tehditleri daha yakından izlediği belirtildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in kaldığı Washington'daki Fort McNair'de son 10 günde tek bir gecede birden fazla İHA görüldüğü ve bunların nereden geldiğinin tespit edilemediği öne sürüldü.

Bu durumun, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olduğu ve konuya ilişkin Beyaz Saray'da toplantı yapıldığı aktarılan haberde, yetkililerin 2 bakanın farklı yerlere taşınmasını değerlendirdiği ancak yerlerinin değiştirilmediği savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

