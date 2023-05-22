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ABD'li arama kurtarma ekibi, California Türk Festivali'ne katıldı

ABD'li arama kurtarma ekibi, California Türk Festivali'ne katıldı

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ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentinden gelerek 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi ve beraberindeki özel eğitimli köpekler Frisco ve Harper, California Türk Festivali'ne katıldı.

ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentinden gelerek 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi ve beraberindeki özel eğitimli köpekler Frisco ve Harper, California Türk Festivali'ne katıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ABD'li arama kurtarma ekibinden itfaiye eri Jay Sartoris, California Türk Festivali'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekibimizle birlikte deprem bölgesindeydik, Türkler çok yardımsever, cana yakın ve çok sıcak insanlar." dedi.

Sartoris, "O an neye ihtiyacımız varsa yardım etmek için büyük çaba gösterdiler. Çoğunluk evlerini ve sevdiklerini kaybettikleri halde bize yardım etmek için uğraştılar. Bizim için büyük bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Los Angeles bölgesi şerif departmanından Mike Leum ise festival için kurulan sahnede deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Leum, depremin ardından 6 kişi ile birlikte Hatay'a gittiklerini belirterek, "Depremin 5'inci gününde bir anne ve oğlunu göçük altından çıkardık, 8'inci günde ise 17 yaşında bir genci kurtardık. Bu olayın bize kattıkları Türklerin sevgisi, dayanışması, takdiri ve misafirperverliği oldu. Bize tüm gün yemek ve çay getirdiler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri California Güncel Haberler

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