ABD, Küba ve Latin Amerika Ülkelerinden Gelen Göçmenlerin Geçici Yasal Statülerini İptal Etti

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yüz binlerce göçmenin geçici yasal statülerini iptal etti. İptal edilen statülere ilişkin tebligatlar gönderilirken, ülkeden ayrılması gereken göçmenlere seyahat yardımı ve nakit destek sağlanacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan yüz binlerce göçmenin ülkede yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren geçici yasal statülerini iptal ederek geri dönmeleri için tebligat yolladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen ve mevcut yönetim tarafından sıklıkla hedef alınan göçmen programına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan yüz binlerce kişinin ABD'de yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren geçici yasal statülerinin iptal edildiği belirtildi.

Yasal statüleri iptal edilen göçmenlere ülkeden ayrılmaları gerektiği konusunda e-posta gönderilmeye başlandığı bildirilen açıklamada, terk işlemlerini başlatanlara seyahat yardımı yapılacağı ve ülkelerine varmaları halinde bin dolar verileceği kaydedildi.

Biden yönetimi tarafından 2022'den itibaren verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD'de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar vermişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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