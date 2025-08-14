ABD, Küba'nın Sağlık Çalışanları Programına Vize Kısıtlaması Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın sağlık çalışanları gönderen programını destekledikleri iddiasıyla bazı Brezilyalı yetkililer ve eski PAHO görevlilerine vize kısıtlaması uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu kişilerin zorla çalıştırma yoluyla Kübalı sağlık çalışanlarını sömürdüğü öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın yurt dışına sağlık çalışanları gönderen programını destekledikleri iddiasıyla bazı Brezilyalı yetkililer ile eski Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) görevlilerine vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Brezilya hükümeti yetkilileri ile eski PAHO görevlilerinin Küba yönetiminin "zorla çalıştırma yoluyla Kübalı sağlık çalışanlarını sömüren" planıyla ilişiğinin bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, yetkililerin, PAHO'yu aracı kullanarak programı Brezilya Anayasası'na aykırı şekilde uyguladıkları, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını deldikleri ve Kübalı sağlık çalışanlarına ait ödemeleri rejime aktardıkları iddia edildi.

Bu nedenle programla ilişiğinin bulunduğu ileri sürülen yetkililer ve aile üyelerine vize iptali ile kısıtlamasının getirildiği belirtilen açıklamada, bu programın Küba halkını temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakırken Küba yönetimini zenginleştirdiği savunuldu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.