ABD, Kosova ile Stratejik Diyaloğu Süresiz Olarak Askıya Aldı

ABD, Kosova hükümetinin "gerilimi ve istikrarsızlığı artıran ve Kosova ile verimli şekilde çalışmalarını kısıtlayan adımlarına" ilişkin endişeler nedeniyle Kosova ile yapılması planlanan "stratejik diyaloğu" süresiz olarak askıya aldı.

ABD'nin Priştine Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, iki ülke halkları tarafından paylaşılan "ortak çıkarların ilerletilmesi hedefine" ise bağlı kalmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, (Kosova) hükümetinin gerilimi ve istikrarsızlığı artıran, ABD'nin Kosova ile ortak öncelikler üzerinde verimli şekilde çalışmasını kısıtlayan adımlarına ilişkin endişeler nedeniyle Kosova ile planlanan stratejik diyaloğu süresiz olarak askıya almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kosova ile ilişkilerin "karşılıklı ekonomik refahın temeli olarak barış ve istikrarın güçlendirilmesi ortak hedefine" dayandığına dikkat çekilen açıklamada, "Ne yazık ki, Başbakan (Albin) Kurti'nin son dönemdeki eylem ve açıklamaları, yıllar boyunca kaydedilen ilerlemeye meydan okumuştur." denildi.

Açıklamada, ekonomik ve diplomatik bağları güçlendirmeyi amaçlayan stratejik diyaloğu, gelecekte uygun koşullar oluştuğunda sürdürmeyi umduklarına vurgu yapıldı.

Kosova ulusal basınında konuyla ilgili demecine yer verilen ABD'nin Priştine Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Anu Prattipati, Kosova Başbakanı Kurti'nin ülkenin Anayasa Mahkemesine yönelik açıklamalarının Kosova'da istikrarsızlığı ve güvensizliği artırdığını kaydetti.

Kosova hükümetinden yanıt

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile ilişkilerin istikrarlı olduğunu ve Kosova'nın bölgedeki istikrar ve barış için ABD'nin en ciddi ortağı olduğunu belirtti.

Kryeziu, Anayasa Mahkemesine yönelik eleştiriler konusunda Başbakan Kurti'nin tutumunun net olduğunu, mahkemeyi karar alma sürecinde gecikmelerle ve cumhuriyetin demokratik karakterini zedelemekle suçladığını vurguladı.

Kosova'ya katkılarından dolayı ABD'ye minnettar olduklarını aktaran Kryeziu, "Eleştirileri, somut oldukları her durumda memnuniyetle karşılıyoruz. Adımlarımızı ve eylemlerimizi en iyi şekilde geliştirmeye ve düzeltmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ocak ayında yaptığı açıklamada, ABD ile ülkesi arasında "stratejik diyaloğun" başlatılmasını sağlayacak anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını duyurmuştu.