ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı! Giriş-çıkışlar kapatıldı

ABD'de polis, Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı alındığını ve bina içerisindeki herkesin bulundukları yere sığınması çağrısında bulundu. Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapatan polis, binaların içinde ve çevresinde arama yapıyor.

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi. Polis giriş ve çıkışları kapattı.

ABD'de polis, Kongre binasında muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine alarma geçti. Polis, senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı. Binaların içinde ve çevresindeki arama devam ediyor.

ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapıldı. Herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." ifadelerini kullanarak, "Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." denildi. Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.