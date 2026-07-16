ABD, Ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü kısıtladı

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgını nedeniyle, son 21 gün içinde bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarının ticari uçuşlarla ülkeye dönüşüne geçici kısıtlama getirdi.

ABD'nin KDC'deki büyükelçiliğinin internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldı.

KDC'de bulunan tüm ABD vatandaşları ve ABD uyrukluların, ülkeye giriş yapmadan önce KDC dışında 21 gün beklemeleri gerektiği belirtilen açıklamada, bu şartı sağlamayanların ABD varışlı uçuşlara kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın, Ebola salgınının KDC'nin çeşitli bölgelerinde yayılmayı sürdürmesi üzerine yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

KDC'de 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında, doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 11'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 754'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut salgının bugüne kadarkiler arasında en hızlı yayılan salgın olduğunu belirtirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 80'inin, temaslı listelerinde yer almayan kişilerden oluştuğunu, bu sebeple tespit edilemeyen bulaş zincirlerinin sürdüğünü ve gerçek vaka sayısının resmi rakamların 2 ila 4 katı olabileceğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanan mevcut salgının onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.