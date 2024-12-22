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ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
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ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğünü duyurdu. Uçaktaki 2 pilot fırlatma koltuğu ile kurtulurken, olayın "dost ateşi vakası" olduğu belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

"DOST ATEŞİ VAKASI" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

HUSİLERE AİT ÜSLER VURULDU

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dost ateşi deyince Kıbrıs savaşında vurduğumuz kendi gemimiz Muavenet geldi..

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