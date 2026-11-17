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NEW ABD'de sağlık yetkilileri, son derece bulaşıcı olan kızamığın artık bu ülkede ve komşusu Meksika'da "ortadan kalkmış bir hastalık" olmadığını bildirdi.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) açıklamasında, kızamığın son zamanlarda yüksek oranda yayılmasıyla ABD'nin bu virüsten arınmış ülke statüsünü kaybettiğini belirtti.

Sağlık örgütünün paylaştığı veriler, on yıllarca süren bilimsel ilerlemelerle büyük ölçüde kontrol altına alınan bir hastalıkta keskin bir dönüşe işaret ederken, sağlık örgütünün yetkilileri artık ABD ve Meksika gibi ülkelerde kızamığın "ortadan kalkmış bir hastalık olmadığını" ifade etti.

PAHO Direktörü Dr. Jarbas Barbosa, basın toplantısında, "Kızamığın ortadan kaldırılması, bir kez kazanılıp rafa kaldırılan bir kupa değildir. Bağışıklık açıklarını kapatarak ve her topluluğa ulaşarak her gün korunması gereken bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Örgütün aşılardan sorumlu yetkilisi Dr. Daniel Salas ise kızamık vakalarının arttığı ABD, Bolivya ve Meksika'dan, en az bir yıl boyunca kızamığın bulaşmasını durdurarak eski statüsünü yeniden kazanmak için uygulanması gereken planı ilerleyen haftalarda sunmalarını beklediklerini aktardı.

ABD medyasındaki haberlerde, kızamık aşılarının ABD'de 30 yıldır virüsün yayılmasını güvenli bir şekilde durdurduğu ancak son zamanlarda aşı oranlarının düştüğü vurgulandı.

Haberlerde, bu yıl ABD'de kızamık dolayısıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, bu rakamın son 30 yıldan uzun süredir görülen en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ağustos ve eylül aylarında ülkede kızamıkla mücadele çalışmalarını desteklemek için 100 milyon dolar kaynak ayırmıştı.

Kaynak: AA