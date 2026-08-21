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ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık KC-46A Yakıt İkmal Uçağı Satışını Onayladı

ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık KC-46A Yakıt İkmal Uçağı Satışını Onayladı
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ABD hükümeti, Katar'a tahmini 4,5 milyar ABD doları bedelle KC-46A tipi havada yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Satış kapsamında Katar, 4 uçak, 8 motor, radar ikaz alıcıları ve diğer destek sistemlerini alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ve Katar'ın bu ekipmanları kolaylıkla entegre edeceğini açıkladı.

WASHINGTON, 21 Ağustos (Xinhua) -- ABD hükümeti, tahmini 4,5 milyar ABD doları bedelle Katar'a KC-46A tipi havada yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Katar, en fazla 4 adet KC-46A tipi uçak, 4 yedek olmak üzere 8 adet PW4062 tipi turbofan motoru, radar ikaz alıcıları, kızılötesi karşı tedbir sistemleri ile diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak için talepte bulundu.

Açıklamada, "Katar, söz konusu ekipman ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine kolaylıkla entegre edecektir" denildi.

Ayrıca, söz konusu satışla "bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği" de belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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