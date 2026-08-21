ABD, Katar'a 4,5 Milyar Dolarlık KC-46A Yakıt İkmal Uçağı Satışını Onayladı

WASHINGTON, 21 Ağustos (Xinhua) -- ABD hükümeti, tahmini 4,5 milyar ABD doları bedelle Katar'a KC-46A tipi havada yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Katar, en fazla 4 adet KC-46A tipi uçak, 4 yedek olmak üzere 8 adet PW4062 tipi turbofan motoru, radar ikaz alıcıları, kızılötesi karşı tedbir sistemleri ile diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak için talepte bulundu.

Açıklamada, "Katar, söz konusu ekipman ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine kolaylıkla entegre edecektir" denildi.

Ayrıca, söz konusu satışla "bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği" de belirtildi.

Kaynak: Xinhua