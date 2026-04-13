ABD'de halkın çoğunluğu, Trump'ın İran'a ilişkin politikalarına katılmıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına kamuoyu desteği sınırlı kalırken, katılımcıların çoğunluğu yönetimin yaklaşımını onaylamadığını ifade etti.

CBS News ve YouGov tarafından 8-10 Nisan tarihlerinde 2 bin 387 ABD'li yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı Trump'ın İran politikasını onaylarken, yüzde 64'ü ise bu yaklaşımı desteklemediğini belirtti.

Ankete katılanların büyük bölümü ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin olumsuz duygular hissettiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 68'i kendisini "endişeli", yüzde 57'si "stresli" ve yüzde 54'ü "öfkeli" olarak tanımladı. Buna karşılık "güvende" ve "süreçten emin" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32'de kaldı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 87'si ABD'nin önceliğinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol tedarikinin sağlanması olması gerektiğini belirtirken, yüzde 76'sı İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulmasını önemli gördüğünü vurguladı.

Buna karşın ankette, ABD'nin bu hedeflere henüz ulaşamadığı yönündeki görüşlerin öne çıktığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 57'si Hürmüz Boğazı ve petrol erişiminin sağlanmadığını, yüzde 49'u ise İran'ın nükleer programlarının durdurulamadığını düşündüğünü belirtti.

Çatışmanın genel seyri hakkında ise katılımcıların yüzde 59'u ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik sürecin Washington açısından "kötü veya biraz kötü" ilerlediği görüşünü paylaştı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın İran'a ilişkin net bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 66'sı yönetimin hedeflerini kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşmadığını ifade etti.

Trump'ın sosyal medyada paylaştığı "İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" ifadesine yönelik değerlendirmelerde ise katılımcıların yüzde 59'u bu açıklamaya katılmadığını belirtirken yüzde 19'u katıldığını aktardı.