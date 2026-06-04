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İsrail ve Lübnan, "Hizbullah'ın Saldırılarının Durması" Şartıyla Ateşkesin Uygulanmasında Anlaştı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması şartıyla ateşkesin yeniden uygulanması ve güvenlik bölgeleri oluşturulması konusunda anlaştığını duyurdu. Taraflar 22 Haziran'da yeniden bir araya gelecek.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın, "Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması" şartıyla ateşkesin yeniden uygulanması ve Hizbullah unsurlarının bulunmasının yasaklanacağı pilot güvenlik bölgelerinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin dördüncü turunda tarafların, Lübnan'ın güneyinde bir dizi pilot güvenlik bölgesi oluşturulması ve mevcut ateşkes düzenlemelerinin yeniden hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardığı" belirtildi.

Anlaşmanın, Hizbullah'ın tüm saldırılarını durdurması başta olmak üzere belirli koşullara bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, tarafların "herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün Lübnan'ın geleceğini rehin alma girişimlerini reddettiği" ifade edildi.

Açıklamada temel unsur olarak, "İsrail'in Litani Nehri ile sınır hattı arasında kontrol ettiği bölgeden Hizbullah mensuplarının tamamen çekilmesi" vurgulandı.

ABD'nin, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu bölgelerde devlet dışı aktörleri dışlayarak münhasır kontrol sağlamasına destek vereceği belirtilirken, pilot bölgelerin işleyişine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran'da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da anlaşma öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmelerden "Hizbullah'tan bağımsız olarak Lübnan'ın güvenliğine yönelik bir eylem planı çıkmasını umduğunu" söyledi.

Öte yandan Hizbullah, anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Lübnan hükümeti, 1 Haziran Pazartesi günü üzerinde uzlaşılan kısmi ateşkesin, Hizbullah'ın İsrail'e saldırmaması karşılığında İsrail'in Beyrut'a geniş çaplı saldırı düzenlememesini öngördüğünü açıklamıştı.

Ancak Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi Mahmud Kamati, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, ortada bir ateşkes anlaşması bulunmadığını savunarak, Washington'daki Lübnan-İsrail görüşmelerinde alınan kararları tanımadıklarını belirtmişti.

Kamati, "Bu müzakerelerin bizi ilgilendirmediğini düşünüyoruz. Sonuçlarını ve kararlarını tanımıyoruz çünkü ilkesel olarak bunları reddettik" dedi.

Kaynak: ANKA
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