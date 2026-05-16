ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve Lübnan Ateşkesi 45 Gün Uzatma Konusunda Anlaştı

WASHİNGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, İsrail ve Lübnan'ın geçen ay yürürlüğe giren ateşkesi 45 gün uzatma konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

Piggott cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "16 Nisan'da ilan edilen ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi amacıyla 45 gün süreyle uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail ve Lübnan'ın 2-3 Haziran tarihlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi müzakerelere yeniden başlayacağını, askeri heyetlerin ise 29 Mayıs'ta Pentagon'da eş zamanlı güvenlik görüşmelerine başlamasının planlandığını aktardı.

İki ülkenin perşembe ve cuma günleri Washington'da üçüncü tur doğrudan görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Piggott, söz konusu görüşmeleri "son derece verimli" olarak nitelendirdi.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar devam ediyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı verilerine göre, İsrail'in cuma günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde İsrail'e ait insansız hava araçlarının, askeri birliklerin, askeri iş makinelerinin ve bir Merkava tipi tankın hedef alındığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İsrail saldırılarında 2.951 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8.988 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

