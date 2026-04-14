İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yapılacak görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı da katılacak

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağı görüşmelerde, İsrail ile Lübnan arasında olası ateşkes ve müzakerelerin tarihi ele alınacak. Görüşmelerin hazırlık niteliğinde olduğu belirtiliyor.

ABD arabuluculuğunda, İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da yapılacak görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında ABD'de görüşme yapılacak.

ABD yerel saatiyle 11.00'da yapılması planlanan görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Rubio da katılacak.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından 10 Nisan'da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ateşkes ilanı, İsrail ile doğrudan müzakerelere gidilmesini öngören girişimi ve son dönemde artan İsrail saldırıları çerçevesinde yürüttüğü uluslararası temaslar doğrultusunda, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığını Lübnan ile İsrail arasında arabulucu olarak görevlendirdiği belirtilmişti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan Lübnanlı üst düzey yetkili, ABD'nin ev sahipliğinde İsrail ile Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
