ABD'den vatandaşlarına İsrail ve Batı Şeria için seyahat uyarısı

ABD'den vatandaşlarına İsrail ve Batı Şeria için seyahat uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle vatandaşlarına İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsrail- İran geriliminin artması üzerine, vatandaşlarına İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen gün şiddetini arttırıyor. İsrail bugün de İran'a yönelik saldırılarına devam etti.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

Çatışmalar, bölgenin tamamında tansiyonu yükseltirken; Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediği de belirtiliyor. Hamas da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-İran geriliminin artması üzerine daha önceki seyahat uyarısının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle acil olmayan Amerikan personelinin aileleriyle birlikte bölgeden ayrılışına izin verildiği hatırlatılarak, güvenlik riskinin iyice artması üzerine İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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