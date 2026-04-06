ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran kentindeki Baharistan ilçesine düzenlediği saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi.
Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı