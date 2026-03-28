İranlı yetkili: ABD-İsrail'in saldırılarında Zencan'da 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
ABD-İsrail'in İran'ın Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Zencan Vali Yardımcısı Ali Sadıki bu geceki saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Sadıki, ABD-İsrail'in Zencan'da bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, yaralanan 7 kişinin de hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı