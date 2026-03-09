Haberler

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 10. gününde de sürerken ABD yönetimi, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyuyor. İsrail'in saldırıları, Washington'un beklentilerini aştı ve iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtı.

  • İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırıları, ABD'nin beklentilerini aştı.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın bir danışmanı, Trump'ın petrolü korumak istediğini belirtti.
  • ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 1.332 kişi hayatını kaybetti.

ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti. Kaynaklar, İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak saldırıların kapsamının iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtığını öne sürdü.

TRUMP PETROLÜ KORUMAK İSTİYOR

ABD'li bir yetkili, söz konusu hamlelerin "iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini" savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD'nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir danışmanının, Başkan'ın "petrolü korumak istediğini" belirttiği iddia edildi.

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

PETROL DEPOLARI VURULMUŞTU

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
'Savaş ne zaman bitecek' diye soruldu, Trump topu taca attı

"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Söylediklerinin haddi hesabı yok: Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç